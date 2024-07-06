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12:58, 6 июля 2024Путешествия

В Шереметьево предупредили о корректировке графика рейсов после урагана

В Шереметьево предупредили о корректировке графика рейсов после урагана в Москве
СюжетУраган в Москве

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Аэропорт Шереметьево сообщил о корректировке графика рейсов после урагана в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Представители Шереметьево заявили, что в период мощного ливневого фронта и грозовой активности на время были введены ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. Уточняется, что решения о вылете и прилете принимали командиры воздушных судов, которые действовали исключительно в целях безопасности пассажиров.

«На текущий момент возможны корректировки в расписании авиаперевозчиков», — предупредили в пресс-службе.

5 июля в Москву и Московскую область пришел ураган «Орхан», который принес ливни, грозу и град. В Подмосковье некоторые жители заметили смерч.

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      Олег Давыдов
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