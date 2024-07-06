В двух российских регионах объявили опасность атаки беспилотников

На территории Курской и Белгородской областей 6 июля объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Правительство Курской области предупредило жителей в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность.
ГУМЧС по Белгородской области, в свою очередь, призвало население региона сохранять бдительность.
Ранее 6 июля в Курской и Белгородской области уже объявлялась опасность атаки БПЛА. До этого в ночь с 5 на 6 июля в нескольких районах Краснодарского края беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили нападение на гражданские объекты.