В двух российских регионах объявили опасность атаки беспилотников

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА

На территории Курской и Белгородской областей 6 июля объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Правительство Курской области предупредило жителей в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность.

ГУМЧС по Белгородской области, в свою очередь, призвало население региона сохранять бдительность.

Ранее 6 июля в Курской и Белгородской области уже объявлялась опасность атаки БПЛА. До этого в ночь с 5 на 6 июля в нескольких районах Краснодарского края беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили нападение на гражданские объекты.