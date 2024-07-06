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21:47, 6 июля 2024Россия

В двух российских регионах объявили опасность атаки беспилотников

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

На территории Курской и Белгородской областей 6 июля объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Правительство Курской области предупредило жителей в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность.

ГУМЧС по Белгородской области, в свою очередь, призвало население региона сохранять бдительность.

Ранее 6 июля в Курской и Белгородской области уже объявлялась опасность атаки БПЛА. До этого в ночь с 5 на 6 июля в нескольких районах Краснодарского края беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили нападение на гражданские объекты.

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      Маргарита Пименова
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