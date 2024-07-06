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11:23, 6 июля 2024Мир

В Германии оценили риск прямого участия НАТО в конфликте на Украине

Депутат Дагделен: риск прямого участия НАТО в конфликте на Украине растет

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Североатлантический альянс своей недальновидной политикой увеличивает риск прямого участия блока в конфликте на Украине. Вероятность участия войск стран НАТО в конфликте оценила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента, которое транслировалось на YouTube-канале Phoenix.

По ее словам, Германии «нужен мир вместо НАТО». Депутат призвала не допустить вступления Украины в альянс. Также она назвала безответственным выделение средств на поддержку Киева на фоне сокращения расходов Берлина на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

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«На Украине растет опасность прямого участия (НАТО — прим. «Ленты ру») в конфликте», — сказала Дагделен.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не отправит своих солдат на Украину и считает, что подобные шаги ведут к прямому участию НАТО в конфликте.

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      Даниил Иринин
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