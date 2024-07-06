В России на гражданском аэродроме успешно испытали систему ПВО из FPV-дронов

В России успешно испытали систему ПВО из FPV-дронов

В России на одном действующих гражданских аэродромов успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор компании-разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Такая система противовоздушной обороны (ПВО) способна противостоять дальним беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожая их с помощью взрыва, расстрела или тарана. При этом дроны можно использовать и в качестве отпугивателя птиц, представляющих опасность для взлетающих самолетов.

Кузякин пояснил, что диспетчеры аэродрома успешно управляли операторами FPV-дронов.

В марте сообщалось, что дрон Вооруженных сил (ВС) России воздушным тараном спас семерых российских солдат от атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Инцидент произошел на южно-донецком направлении. Обнаружив беспилотник ВСУ, российские военные из соединения Балтийского флота отправили навстречу ему свой дрон с тепловизором. Когда украинский беспилотник завис над позициями бойцов для сброса боеприпаса, в него врезалась российская «птичка».