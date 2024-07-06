В Токио госпитализировали 119 человек из-за жары

NHK: 119 жителей Токио госпитализировали из-за жары

Порядка 119 жителей Токио госпитализировали с солнечными ударами из-за жары. Об этом сообщает телеканал NHK.

Самому младшему из пострадавших — 2 года, а максимальный возраст госпитализированных с солнечными ударами составил 99 лет. При этом в префектуре Сикоку зарегистрировали два случая ухудшения состояния с последующим летальным исходом из-за высокой температуры.

В субботу, 6 июля, температура в столице Японии поднималась до 35,5 градуса. Максимальная температура в стране в этот день составляла 37 градусов. Синоптики ожидают, что в ближайшие недели по всей стране температура не опустится ниже 25 градусов, а в некоторых районах поднимется до 39 градусов.

Ранее в июле пресс-служба энергетической компании «Россети Юг» сообщила, что в Ростовской области из-за жары ввели график временного отключения света.

В том же месяце эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что жара делает людей раздражительными и снижает сообразительность.