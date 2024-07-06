Жителям российского региона из-за жары временно отключат свет

В Ростовской области из-за жары ввели график временного отключения электричества

В Ростовской области из-за жары ввели график временного отключения света. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании «Россети Юг».

«На территории Ростовской области введен график (согласованный с Министерством промышленности и энергетики региона) временного отключения потребления», — говорится в сообщении. В пресс-службе компании уточнили, что после ликвидации дефицита мощности график будет возвращен в обычный режим.

Представитель правительства российского региона в разговоре с РИА Новости заявил, что причиной такого решения стала температура воздуха выше 39 градусов. Он объяснил, что при жаре электроэнергетическое оборудование испытывает большие нагрузки.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что до 90 процентов домов Белгородской области остались без света после атак Вооруженных сил Украины. Позднее подача электричества в регионе была возобновлена.