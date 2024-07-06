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15:08, 6 июля 2024Путешествия

Во время урагана в Москве молния ударила в самолет с пассажирами на борту

В летевший из Москвы в Новосибирск самолет S7 ударила молния
СюжетУраган в Москве

Фото: PxHere

Молния ударила в самолет российской авиакомпании S7, летевший из Москвы в Новосибирск. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Следы удара молнии нашли на послеполетном осмотре Airbus A321. Предположительно, разряд попал в воздушное судно, когда оно набирало высоту во время урагана в Москве. «К счастью, никто из пассажиров на борту не пострадал. Рейс успешно долетел до Новосибирска», — сказано в сообщении.

После происшествия авиалайнер отстранен от полетов, так как ему предстоит ремонт.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании «Якутия» заметили в небе необычный предмет. Капитан летевшего в Москву Boeing 737 доложил, что на высоте 518 метров наблюдал красный воздушный шар в форме лошади.

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      Екатерина Улитина
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