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19:01, 6 июля 2024Бывший СССР

ВСУ повторно сбросили на Донецк взрывоопасный предмет

СЦКК: ВСУ повторно сбросили на Кировский район Донецка взрывоопасный предмет

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка, который расположен в юго-западной части города. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

«Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. "Ленты ру"): 16.15 — город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — говорится в сообщении.

Также в СЦКК отметили, что в 18:00 ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по ней два артиллерийских снаряда калибра 155 миллиметров.

Ранее в июле глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что двое мирных жителей стали жертвами удара ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS по Волновахе.

В том же месяце в СЦКК проинформировали, что ВСУ ранним утром 3 июля нанесли два удара реактивными снарядами по Киевскому району Донецка.

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      Даниил Иринин
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