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16:20, 7 июля 2024Россия

Бойцы ВС РФ без единого выстрела взяли в плен две смены украинских военных

Минобороны: российские разведчики без стрельбы взяли пленных ВСУ под Харьковом

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Российским разведчикам без единого выстрела удалось взять в плен две смены бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в глубине обороны в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России, публикуя кадры с командиром танкового соединения с позывным Рубин, который поделился подробностями.

Военнослужащий отметил, что перед ними стояла сложная задача — нужно было зайти на 2,5 километра вглубь обороны противника. «В определенный момент по идее должен был быть бой, парни были готовы», — продолжил Рубин.

Когда бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ зашли на 700 метров, они смогли захватить сначала четырех пленных и радиостанцию. «Разыграли противника, на следующий день пришла смена, забрали [в плен] и смену», — добавил он. По словам командира, на его памяти это был первый подобный случай, когда фактически без борьбы удалось забрать опорный пункт.

Ранее штурмовики добровольческой бригады «Невский» захватили опорный пункт ВСУ под Соледаром в Донецкой народной республике.

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      Анастасия Алимпиева
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