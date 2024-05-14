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21:30, 14 мая 2024Бывший СССР

Российские военные захватили опорный пункт ВСУ под Соледаром

Штурмовые бригады «Невский» захватили опорный пункт ВСУ под Соледаром в ДНР

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Штурмовики добровольческой бригады «Невский» захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на попавшего в плен военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослава Дудника.

«Задача была наблюдать, почистить окопы и сделать позиции. Я отдыхал в "норе", тут начались сбросы, немного оглушило, потом взрыв гранаты, стрельба», — рассказал Дудник.

По его словам, украинские солдаты устали воевать. Их не меняют на позициях, а за побег грозит тюрьма, подчеркнул военнослужащий.

Ранее в Луганской народной Республике (ЛНР) росгвардейцы нашли шесть тысяч снарядов ВСУ для сброса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Из схрона изъяли четыре огнемета РПО-А «Шмель», 12 ручных гранатометов и более 140 выстрелов к ним, порядка семи тысяч боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, более 200 ручных гранат и 135 запалов к ним.

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      Евгений Силаев
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