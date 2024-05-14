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18:57, 14 мая 2024Силовые структуры

Росгвардия нашла шесть тысяч снарядов ВСУ для сброса с БПЛА в ЛНР

В ЛНР росгвардейцы нашли схрон с шестью тысячами снарядов ВСУ для сброса с БПЛА

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Луганской народной Республике (ЛНР) росгвардейцы нашли шесть тысяч снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для сброса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники в ходе разведки обнаружили замаскированный схрон на брошенных позициях украинских военных. Из него изъяли четыре огнемета РПО-А «Шмель», 12 ручных гранатометов и более 140 выстрелов к ним, порядка семи тысяч боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, более 200 ручных гранат и 135 запалов к ним. Также там нашли шесть тысяч снарядов, подготовленных к сбросу с БПЛА.

Боеприпасы осмотрели и решили вывезти с соблюдением требований безопасности.

Ранее стало известно, что в ЛНР инженерные подразделения Росгвардии уничтожили более 1500 боеприпасов, которые изъяли из схронов ВСУ.

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      Екатерина Кашурникова
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