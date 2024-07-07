Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до девяти

Число пострадавших в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до девяти. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Иван Приходько.

ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой народной республике 6 июля. При атаке были ранены четыре сотрудника МЧС. Сотрудники ликвидировали пожары в частном секторе, возникшие после массированного обстрела города. При тушении произошел повторный обстрел.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ повторно сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка, который расположен в юго-западной части города.