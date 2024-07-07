Россиянам назвали дешевеющие даже при инфляции продукты

Экономист Гондусова: некоторые продукты дешевеют даже при инфляции

В России некоторые товары и продукты дешевеют, несмотря на ускорение инфляции. На это в беседе с агентством «Прайм» указала директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

В первую очередь речь идет о поступающих на прилавки в большом количестве сезонных овощах и фруктах. Также летом на фоне низкого спроса и смены коллекций продавцы готовы снижать цены на одежду и обувь.

Кроме того, допустила экономист, в стране могут начать дешеветь некоторые объекты недвижимости. Гондусова объяснила это прекращением программы льготной ипотеки.

Ранее зампред Центробанка (ЦБ) РФ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор на очередном заседании совета директоров планирует повысить прогноз по инфляции на текущий год. По его словам, ожидания регулятора по инфляции в стране 26 июля будут «значимо уточнены в сторону повышения». Замглавы Центробанка объяснил, что пересмотр прогноза произойдет, так как майские и июньские данные по росту цен уже превзошли апрельский прогноз Банка России.