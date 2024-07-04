Центробанк повысит прогноз по инфляции

Заботкин: Центробанк в июле значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

Центробанк (ЦБ) РФ на очередном заседании совета директоров планирует заметно повысить прогноз по инфляции на текущий год. Об этом в кулуарах Финансового конгресса рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин, его цитирует ТАСС.

По его словам, ожидания регулятора по инфляции в стране 26 июля будут «значимо уточнены в сторону повышения». Замглавы Центробанка объяснил, что пересмотр прогноза произойдет, так как майские и июньские данные по росту цен уже превзошли апрельский прогноз Банка России.

Ранее Заботкин заявил, что снижение инфляции в России до таргетного уровня, то есть до четырех процентов, можно ожидать в середине или второй половине 2025 года. При этом пик роста цен в 2024 году должен прийтись на июль.

На следующем заседании ЦБ также будет обсуждаться повышение ключевой ставки с текущих 16 процентов до 17 или даже до 18 процентов, добавил заместитель председателя регулятора. Эти варианты обсуждались и на заседании в начале июня, по итогам которого ЦБ дал сигнал об ужесточении денежно-кредитной политики, но сохранил ставку, а будут ли они расширены, зависит от поступающих данных, рассказал Заботкин.