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13:57, 4 июля 2024Экономика

Центробанк повысит прогноз по инфляции

Заботкин: Центробанк в июле значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Центробанк (ЦБ) РФ на очередном заседании совета директоров планирует заметно повысить прогноз по инфляции на текущий год. Об этом в кулуарах Финансового конгресса рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин, его цитирует ТАСС.

По его словам, ожидания регулятора по инфляции в стране 26 июля будут «значимо уточнены в сторону повышения». Замглавы Центробанка объяснил, что пересмотр прогноза произойдет, так как майские и июньские данные по росту цен уже превзошли апрельский прогноз Банка России.

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Ранее Заботкин заявил, что снижение инфляции в России до таргетного уровня, то есть до четырех процентов, можно ожидать в середине или второй половине 2025 года. При этом пик роста цен в 2024 году должен прийтись на июль.

На следующем заседании ЦБ также будет обсуждаться повышение ключевой ставки с текущих 16 процентов до 17 или даже до 18 процентов, добавил заместитель председателя регулятора. Эти варианты обсуждались и на заседании в начале июня, по итогам которого ЦБ дал сигнал об ужесточении денежно-кредитной политики, но сохранил ставку, а будут ли они расширены, зависит от поступающих данных, рассказал Заботкин.

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