Российский футболист отказался переходить во французский клуб

Капитан «Локомотива» Баринов отказался переходить во французский «Мец»

Капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отказался переходить во французский клуб «Мец». Его слова приводит Sport24.

Баринов рассказал, что к нему проявляли интерес «Мец» и «Алавес». «"Мецу" я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 — наверное, я достоин большего», — объяснил свое решение хавбек.

Баринов — чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и победитель Суперкубка страны. В составе сборной России футболист выиграл юношеский чемпионат Европы 2013 года.

В европейских чемпионатах играет несколько российских футболистов. Среди наиболее известных — Александр Головин, представляющий «Монако», Алексей Миранчук, выступающий в итальянской «Аталанте», Далер Кузяев — во французском «Гавре», Арсен Захарян — в испанском «Реале Сосьедад», Александр Кокорин — в кипрском «Арисе».