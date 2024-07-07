Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Григор Димитров
0:3
Завершен
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Црвена Звезда
Winline Летний Кубок РПЛ
Викингур Р
Завтра
21:45 (Мск)
Шэмрок Роверс
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Виртус
Завтра
22:00 (Мск)
Стяуа
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
23:48, 7 июля 2024Спорт

Российский футболист отказался переходить во французский клуб

Капитан «Локомотива» Баринов отказался переходить во французский «Мец»

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отказался переходить во французский клуб «Мец». Его слова приводит Sport24.

Баринов рассказал, что к нему проявляли интерес «Мец» и «Алавес». «"Мецу" я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 — наверное, я достоин большего», — объяснил свое решение хавбек.

Баринов — чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и победитель Суперкубка страны. В составе сборной России футболист выиграл юношеский чемпионат Европы 2013 года.

В европейских чемпионатах играет несколько российских футболистов. Среди наиболее известных — Александр Головин, представляющий «Монако», Алексей Миранчук, выступающий в итальянской «Аталанте», Далер Кузяев — во французском «Гавре», Арсен Захарян — в испанском «Реале Сосьедад», Александр Кокорин — в кипрском «Арисе».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Второй тур выборов в парламент Франции завершен, Макрон не стал обращаться к нации. Кто сформирует новое правительство?

      На манифестации в Париже произошли стычки

      В России заявили о провале Макрона на втором туре выборов во Франции

      Родившую от 16-летнего подростка учительницу посадили на шесть лет

      Раскрыта неожиданная причина детского рака

      Макрон поздравил бывшего президента Франции с избранием в парламент

      Бастрыкин отреагировал на изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ»

      Раскрыты сложности поисков людей под завалами насосной станции в Волгограде

      В Конгрессе США назвали замену Байдену из числа демократов на выборах президента

      Байден выразил уверенность в поддержке Демократической партии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше