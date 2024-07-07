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07:12, 7 июля 2024Наука и техника

Специалист рассказал о пользе изучения ракеты Storm Shadow

РИА Новости: изучение Storm Shadow поможет принять контрмеры для защиты от них

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российские специалисты смогут принять контрмеры для защиты от европейской ракеты Storm Shadow/SCALP после того, как изучат ее. Об этом сообщил специалист по работе с вооружением в беседе с РИА Новости.

«Мы уже знаем, на какой глубине должно находиться укрытие, чтобы обеспечить защиту от данного вида ракет», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что кумулятивная боевая часть Storm Shadow попала к российским специалистам. Она представляет собой предмет цилиндрической формы длиной около полуметра с примерно таким же диаметром. Носовая часть — в виде воронки, направленной внутрь корпуса. Специалисты, изучив ее, определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли.

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      Марина Совина
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