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06:56, 7 июля 2024Наука и техника

Боевая часть ракеты Storm Shadow оказалась у российских специалистов

РИА: специалисты из России изучили кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Кумулятивная боевая часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP оказалась в руках у российских специалистов, которые изучили ее и определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инженера.

Кумулятивная часть ракеты представляет собой предмет цилиндрической формы длиной около полуметра с примерно таким же диаметром. Носовая часть — в виде воронки, направленной внутрь корпуса.

«Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия… Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв», — рассказал специалист по работе с вооружением.

Ранее командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Семенов рассказал, что крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

2 июня сообщалось, что Франция дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp для нанесения ударов по российским регионам. Об этом стало известно из интервью офицера военной авиации ВВС. Речь идет о неофициальном разрешении бить ракетами по расположенным в Курской и Белгородской областях аэродромам. Дальность действия французских ракет достигает 250 километров.

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      Марина Совина
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