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05:19, 5 июля 2024Наука и техника

В Минобороны раскрыли принцип работы ракет Storm Shadow

Семенов: Storm Shadow могут скрытно летать за счет корректировки по спутникам

Фото: Reuters

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам. Их принцип работы раскрыл командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Семенов в своей статье, опубликованной ТАСС.

По его словам, названные ракеты «обладают возможностью скрытого, на минимальной высоте полета к объекту удара с огибанием рельефа местности и точным выходом на цель за счет корректировки траектории по спутниковой системе навигации США».

2 июня сообщалось, что Франция дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp для нанесения ударов по российским регионам. Об этом стало известно из интервью офицера военной авиации ВВС. Речь идет о неофициальном разрешении бить ракетами по расположенным в Курской и Белгородской областях аэродромам. Дальность действия французских ракет достигает 250 километров.

В мае в Минобороны России рассказали, что ЗРК «Тор-М2» эффективно уничтожает ракеты Storm Shadow.

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      Марина Совина
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