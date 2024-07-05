В Минобороны раскрыли принцип работы ракет Storm Shadow

Семенов: Storm Shadow могут скрытно летать за счет корректировки по спутникам

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам. Их принцип работы раскрыл командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Семенов в своей статье, опубликованной ТАСС.

По его словам, названные ракеты «обладают возможностью скрытого, на минимальной высоте полета к объекту удара с огибанием рельефа местности и точным выходом на цель за счет корректировки траектории по спутниковой системе навигации США».

2 июня сообщалось, что Франция дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp для нанесения ударов по российским регионам. Об этом стало известно из интервью офицера военной авиации ВВС. Речь идет о неофициальном разрешении бить ракетами по расположенным в Курской и Белгородской областях аэродромам. Дальность действия французских ракет достигает 250 километров.

В мае в Минобороны России рассказали, что ЗРК «Тор-М2» эффективно уничтожает ракеты Storm Shadow.