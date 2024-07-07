Стала известна причина отмены встречи Сийярто и Бербок

Пушков: Бербок хотела обсудить с Сийярто «неуместность» визита Орбана в Москву

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планировала обсудить с венгерским коллегой Петером Сийярто поездку премьер-министра республики Виктора Орбана в Москву. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что глава немецкого внешнеполитического ведомства собиралась разъяснить Сийярто «неуместность» такого визита. После этого, по словам Пушкова, венгерская сторона отменила встречу без объяснения причин. «Лаконично и ясно», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Венгрия перенесла запланированную на 8 июля встречу Бербок и Сийярто. По данным агентства Reuters, в немецком МИД были поражены подобным решением.

Венгерское министерство иностранных дел прокомментировало ситуацию, пояснив, что встреча была не отменена, а перенесена по техническим причинам.