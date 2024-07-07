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20:40, 7 июля 2024Мир

Стало известно о возвращении к работе после покушения премьера Словакии

Премьер Словакии Фицо вернется к работе после покушения 8 июля

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вернется к рабочим обязанностям после покушения, которое произошло в мае, в понедельник, 8 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу словацкого правительства.

Отмечается, что возвращение Фицо к работе начнется с совместного с министром сельского хозяйства Рихардом Такачем визита в сельскохозяйственное объединение Agro Voderady в селе Словенска Нова Вес в 50 километрах от Братиславы. Там в сопровождении представителей Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты и местных аграриев они ознакомятся с ходом уборки урожая.

В пятницу, 5 июля, Роберт Фицо впервые после покушения появился на публике. Он выступил с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия — государственного праздника в Словакии.

15 мая премьера Фицо ранили при стрельбе на месте выездного заседания правительства страны в городе Гандлова. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, после чего политика госпитализировали.

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      Александр Курбатов
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