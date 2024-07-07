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12:35, 7 июля 2024Мир

Уругвай отреагировал на мирный план Бразилии и Китая по Украине

Посол Уругвая Гомес: мы еще не выработали позицию по плану Бразилии и Китая
Даниэль Кастильос Гомес

Даниэль Кастильос Гомес. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Уругвай еще не выработал позицию по плану Бразилии и Китая по Украине. На предложения по мирному урегулированию конфликта в интервью «Известиям» отреагировал посол страны в России Даниэль Кастильос Гомес.

«Уругвай еще не выработал официальную позицию по плану Бразилии и Китая. Но он положительно оценивает все, что способствует мирному и диалоговому урегулированию украинского кризиса. Наш МИД и наше правительство все еще изучают эту инициативу», — заявил дипломат.

Он добавил, что Бразилия и Китай являются стратегическими партнерами Уругвая, и в стране внимательно изучат мирные инициативы этих стран. Посол также поддержал идею, что переговоры между Украиной и Россией должны вестись при участии обеих стран.

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      Глеб Палехов
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