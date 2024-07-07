Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:39, 7 июля 2024Россия

В Алуште допустили полное отключение газа из-за пожара

Администрация Алушты: возможно полное отключение газа из-за возгорания

Фото: Ilse Driessen / Unsplash

В крымском городе Алушта могут полностью или частично отключить газ 7 июля из-за аварии на газораспределителе. Такую возможность допустила глава городской администрации Галина Огнева в Telegram-канале.

«В районе села Виноградное произошла авария на газопроводе. В связи с этим завтра, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета», — предупредила мэр города.

Ранее стало известно, что газораспределительный узел загорелся в районе села Виноградное под Алуштой. Сообщение о возгорании поступило в 21:42 по московскому времени в субботу, 6 июля. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что причиной возгорания стала авария на сетях.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Брат советника Зеленского умер в России. Родственники занимали разные стороны в вопросе украинского конфликта

      Трижды судимая экс-участница «Пацанок» устроилась работать в детский лагерь

      Бывший советник Байдена раскрыл главную проблему политика

      Бывший советник Пентагона раскрыл будущее новых систем Patriot на Украине

      Американский ведущий признался в получении подготовленных вопросов для Байдена

      Пожар под Алуштой локализовали

      Огонь с газораспределителя перекинулся на лес под Алуштой

      Лукашенко раскрыл способ восстановиться после рабочей недели

      Захарова прокомментировала сообщения о расстреле ВСУ пленного российского военного

      Лукашенко призвал россиян и украинцев спасти белорусские села

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше