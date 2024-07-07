В Алуште допустили полное отключение газа из-за пожара

Администрация Алушты: возможно полное отключение газа из-за возгорания

В крымском городе Алушта могут полностью или частично отключить газ 7 июля из-за аварии на газораспределителе. Такую возможность допустила глава городской администрации Галина Огнева в Telegram-канале.

«В районе села Виноградное произошла авария на газопроводе. В связи с этим завтра, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета», — предупредила мэр города.

Ранее стало известно, что газораспределительный узел загорелся в районе села Виноградное под Алуштой. Сообщение о возгорании поступило в 21:42 по московскому времени в субботу, 6 июля. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что причиной возгорания стала авария на сетях.

