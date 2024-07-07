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19:51, 7 июля 2024Бывший СССР

В Конституции Молдавии захотели закрепить стремление к евроинтеграции

Стремление Молдавии к евроинтеграции захотели закрепить в Конституции
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии захотели закрепить стремление к евроинтеграции в Конституции страны. Об этом заявил вице-председатель правящей партии «Действие и солидарность» Раду Мариан на передаче Indicator Economic в эфире Radio Moldova.

20 октября в Молдавии пройдет референдум о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). «Это возможность закрепить эту цель [стремление к евроинтеграции] в Конституции, потому что независимо от того, кто будет в правительстве, эта цель должна быть там», — сказал Мариан.

По его словам, стремление Молдавии в ЕС необходимо защитить на уровне Конституции, чтобы власти не смогли игнорировать волю народа.

Ранее проведение референдума о вступлении в ЕС одобрил Конституционный суд Молдавии. Он пройдет в один день с выборами президента страны.

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      Константин Лысяков
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