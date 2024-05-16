В Молдавии назвали дату проведения референдума о евроинтеграции

Спикер парламента Молдавии Гросу: референдум о евроинтеграции пройдет 20 октября

Парламент Молдавии решил, что Референдум о евроинтеграции страны пройдет 20 октября 2024 года. Дату голосования назвал спикер парламента страны Игорь Гросу, передает РИА Новости.

«Инициатива принята голосами 56 депутатов. Референдум объявлен на 20 октября», — заявил он по итогам голосования.

В апреле Конституционный суд Молдавии одобрил проведение референдума о вступлении в Европейский союз. Впоследствии стало известно, что его проведут в один день с выборами президента страны.

Ранее аналогичную дату проведения референдума называла президент Молдавии Майя Санду. Она также заявила, что грядущее голосование о присоединении к ЕС не противоречит основному закону страны, сославшись на соответствующее заключение молдавского Конституционного суда.