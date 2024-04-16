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14:20, 16 апреля 2024Бывший СССР

В Молдавии согласовали референдум о вступлении в ЕС

Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении в ЕС

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление.

«Инициатива о пересмотре конституции соответствует положениям основного закона и может быть предложена на утверждение парламенту», — заявила председатель Конституционного суда Домника Маноле.

Ранее в Молдавии захотели ввести уголовную ответственность за отказ от вступления в ЕС. Соответствующий законопроект появился на сайте президента республики.

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      Илья Таксюр
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