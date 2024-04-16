В Молдавии согласовали референдум о вступлении в ЕС

Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении в ЕС

Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление.

«Инициатива о пересмотре конституции соответствует положениям основного закона и может быть предложена на утверждение парламенту», — заявила председатель Конституционного суда Домника Маноле.

Ранее в Молдавии захотели ввести уголовную ответственность за отказ от вступления в ЕС. Соответствующий законопроект появился на сайте президента республики.