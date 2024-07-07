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21:46, 7 июля 2024Бывший СССР

В Запорожской области больницы перешли на резервное электроснабжение

Балицкий: в больницах Запорожской области запустили резервное электроснабжение
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В больницах Запорожской области запустили резервное электроснабжение после отключения электроэнергии. Медпомощь оказывают в штатном режиме, рассказал губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

В Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. Сейчас идет работа над устранением аварийной ситуации.

«В результате временного отключения электроснабжения во всех больницах области запущено резервное электроснабжение, медицинскую помощь оказывают в штатном режиме», — отметил он.

По словам Балицкого, также возможны перебои с интернетом и мобильной связью.

Ранее Евгений Балицкий рассказал о ремонтных работах компании «Таврия-энерго» над подстанцией в Энергодаре. По его словам, восстановление электроснабжения в городе разрабатывается по разным схемам, а ситуация в Энергодаре тяжелая.

5 июля сообщалось, что после удара беспилотника Вооруженных сил Украины по объекту энергетической инфраструктуры в Запорожской области в регионе начались перебои с энергоснабжением.

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      Марина Совина
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