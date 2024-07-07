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12:17, 7 июля 2024Экономика

Владелец галереи «Модный сезон» рядом с Кремлем решил подать на банкротство

РБК: владелец галереи «Модный сезон» в Москве решил подать на банкротство

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

Компания «Торговая галерея», владеющая галереей «Модный сезон» на «Охотном ряду» возле Кремля, решила подать на банкротство. Об этом пишет РБК.

По информации издания, 2 июля соответствующее уведомление поступило в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических. Согласно данным на портале «Федресурс», в течение месяца «Торговая галерея» должна обратиться в арбитражный суд. Там же уточняется, что решение связано с обстоятельствами, которые осложняют хозяйственную деятельность компании.

В «Торговой галерее» ситуацию пока не комментировали, подчеркивает РБК.

Ранее суд наложил ограничения на торговую галерею «Модный сезон» и часть отеля Four Seasons. Меры связаны с решением по иску начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, который ходатайствовал о передаче в доход государства имущества совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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