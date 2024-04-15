Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:50, 15 апреля 2024Экономика

Часть помещений отеля Four Seasons потребовали передать государству

РБК: ФССП потребовала передать часть отеля Four Seasons у Кремля государству

Фото: Сергей Киселев /агентство «Москва»

Мещанский районный суд Москвы наложил ограничения на торговую галерею «Модный сезон» возле Кремля. Об этом пишет РБК.

Также обеспечительные меры затронули часть отеля Four Seasons, расположенного в том же здании.

Ограничения связаны с решением суда от 19 марта. Истцом выступил начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Васильев. Он обратился с ходатайством об передаче в доход государства движимое и недвижимое имущество совладельца банка «Югра» Алексея Хотина. Арест вступил в силу 3 апреля.

Ранее Генпрокуратура РФ подала в Центральный районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя — АО «Макфа».

По иску Генпрокуратуры об изъятии «Макфы» у экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича арестованы активы на 100 триллионов рублей. Судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». Мера коснулась всех обособленных предприятий.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили о планах ВСУ атаковать Крымский мост летом. Какую провокацию готовит Украина?

      Разгуливающая обнаженной перед детьми модель ответила на жесткую критику

      Гангстер простил выстрелившего ему в половой орган должника

      Часть помещений отеля Four Seasons потребовали передать государству

      Небензя назвал парадом лицемерия заседание СБ ООН по удару Ирана

      ЛДПР заинтересовалась объединением с одной из партий

      Боец ВСУ предупредил о планах России окружить Работино

      Пугачева выпустила новую песню накануне своего юбилея

      Модель Крисси Тайген вышла в свет с голой грудью

      В Израиле отменили ограничения из-за атаки Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше