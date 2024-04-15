Часть помещений отеля Four Seasons потребовали передать государству
Мещанский районный суд Москвы наложил ограничения на торговую галерею «Модный сезон» возле Кремля. Об этом пишет РБК.
Также обеспечительные меры затронули часть отеля Four Seasons, расположенного в том же здании.
Ограничения связаны с решением суда от 19 марта. Истцом выступил начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Васильев. Он обратился с ходатайством об передаче в доход государства движимое и недвижимое имущество совладельца банка «Югра» Алексея Хотина. Арест вступил в силу 3 апреля.
Ранее Генпрокуратура РФ подала в Центральный районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя — АО «Макфа».
По иску Генпрокуратуры об изъятии «Макфы» у экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича арестованы активы на 100 триллионов рублей. Судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». Мера коснулась всех обособленных предприятий.