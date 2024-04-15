Часть помещений отеля Four Seasons потребовали передать государству

РБК: ФССП потребовала передать часть отеля Four Seasons у Кремля государству

Мещанский районный суд Москвы наложил ограничения на торговую галерею «Модный сезон» возле Кремля. Об этом пишет РБК.

Также обеспечительные меры затронули часть отеля Four Seasons, расположенного в том же здании.

Ограничения связаны с решением суда от 19 марта. Истцом выступил начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Васильев. Он обратился с ходатайством об передаче в доход государства движимое и недвижимое имущество совладельца банка «Югра» Алексея Хотина. Арест вступил в силу 3 апреля.

Ранее Генпрокуратура РФ подала в Центральный районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя — АО «Макфа».

По иску Генпрокуратуры об изъятии «Макфы» у экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича арестованы активы на 100 триллионов рублей. Судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». Мера коснулась всех обособленных предприятий.

