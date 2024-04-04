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09:53, 4 апреля 2024Экономика

Приставы арестовали все движимое и недвижимое имущество «Макфы»

Приставы арестовали все имущество всех предприятий производителя макарон «Макфа»

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». Мера коснулась всех обособленных предприятий, рассказал в комментарии ТАСС адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы совладельцев компании экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

По его словам, арест повлиял на работу всех подразделений и всех транспортных средств. Производство макарон заблокировано и находится под угрозой остановки. При этом приставы проводят поквартирный обход сотрудников, вручают обязательства о явке в прокуратуру и предупреждают об уголовной ответственности.

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      Платон Щукин
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