Приставы арестовали все движимое и недвижимое имущество «Макфы»

Приставы арестовали все имущество всех предприятий производителя макарон «Макфа»

Судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». Мера коснулась всех обособленных предприятий, рассказал в комментарии ТАСС адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы совладельцев компании экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

По его словам, арест повлиял на работу всех подразделений и всех транспортных средств. Производство макарон заблокировано и находится под угрозой остановки. При этом приставы проводят поквартирный обход сотрудников, вручают обязательства о явке в прокуратуру и предупреждают об уголовной ответственности.