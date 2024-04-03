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08:23, 3 апреля 2024Экономика

Адвокат «Макфы» объяснил арест активов на 100 триллионов рублей

Адвокат «Макфы» Хлюстов назвал сумму арестованных активов творчеством пристава

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Арест активов крупнейшего в России производителя макаронных изделий «Макфа» по иску Генеральной прокуратуры на 100 триллионов рублей не говорит о реальной их стоимости, а является «творчеством судебного пристава». Таким образом ситуацию объяснил адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде, передает РБК.

По его словам, прокуроры оценивают изымаемое имущество в 46 миллиардов рублей, и именно такая сумма указана в иске. А вот оценка в 100 триллионов появилась только в момент наложения ареста, и причина пересмотра стоимости не указывается.

В то же время Хлюстов назвал позицию самой прокуратуры неким «правовым фэнтези», которое не связано с российским законодательством. Ведомство основывает требования на статье 235 Гражданского кодекса, которая предусматривает изъятие доходов, если не доказано их получение законным путем, но данные, что какие-то доходы были получены незаконным путем, в деле отсутствуют.

Основанием для требования изъятия имущества, по сути, становится сам факт того, что лица занимали определенные должности. «В силу обстоятельств, которые они никак не доказывают, в материалах дела таких доказательств нет, они просто просят взять и изъять все имущество», — отметил адвокат.

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Под лицами имеются в виду бывший губернатор Челябинской области и бывший депутат Госдумы Михаил Юревич, бывший депутат Думы Вадим Белоусов, а также их родственники и партнеры. Генпрокуратура считает, что «Макфа», СМАК, Мишкинский комбинат хлебопродуктов и некоторые другие предприятия имеют коррупционное происхождение, так как Юревич и Белоусов якобы совмещали работу в органах государственной власти с предпринимательством.

Защита не согласна с мнением прокуратуры, что Белоусов и Юревич являются собственниками имущества. Тем не менее, признал Хлюстов, прогнозировать исход дела сложно, потому что с Генпрокуратурой трудно спорить, а дело могут отдать на закрытое рассмотрение.

Оценка арестованных активов вызвала недоумение в кругах экспертов в связи с тем, что эта сумма превышает всю находящуюся в обращении рублевую денежную массу и в три раза больше доходов российского бюджета на 2024 год. И это уже не говоря о том, что владелец таких активов с большим отрывом становится богатейшим человеком планеты.

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      Платон Щукин
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