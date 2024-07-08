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20:09, 8 июля 2024Наука и техника

Предсказано удорожание Android-смартфонов

Android-смартфоны подорожают на треть из-за нового процессора

Фото: Adrien / Unsplash

Известный инсайдер Йогеш Брар предсказал, что новые Android-смартфоны окажутся заметно дороже актуальных моделей. Об этом специалист заявил в своем X.

По словам Брара, рост цен на смартфоны будет связан с выпуском нового процессора от Qulacomm. Инсайдер не смог назвать обновленные цены, но отметил, что телефоны окажутся дороже примерно на треть.

Это связано с тем, что новый процессор Snapdragon 8 Gen 4, который будут использовать во флагманских смартфонах, обойдется в 220-240 долларов. Специалист отметил, что чип нового поколения заметно дороже Snapdragon 8 Gen, который применяли в актуальных устройствах. Чип третьего поколения оценен в 200 долларов.

Новый чип от Qulacomm будет разработан и выпущен в 2025 году. Его официальная презентация должна состояться в октябре.

По информации журналистов издания GizmoChina, процессор Snapdragon 8 Gen 4 будет создан по трехнанометровому техпроцессу TSMC. ARM-ядро в чипе будет заменено на ядро собственной разработки Oryon. Скорее всего, процессор будет поддерживать работу с искусственным интеллектом (ИИ).

В середине июня журналисты издания SmartPrix выяснили, что корпорация Samsung поднимет цены на складные флагманы. Ожидается, что Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 обойдутся на 100 долларов дороже предшественников.

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      Андрей Ставицкий
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