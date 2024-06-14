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16:53, 14 июня 2024Наука и техника

Складные смартфоны Samsung подорожают

SmartPrix: Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 обойдутся дороже предшественников

Кадр: Science and Knowledge / YouTube

Корпорация Samsung поднимет цены на складные флагманы. Об этом сообщает издание SmartPrix.

По информации инсайдеров, в компании запланировали поднять цены на новые складные смартфоны относительно стоимости устройств, выпущенных в 2023 году. Ожидается, что все девайсы обойдутся минимум на 100 долларов дороже предшественников.

Так, раскладушка Galaxy Z Flip 6 будет стоить 1100 вместо 1000 долларов за версию с накопителем 256 гигабайт. Продвинутая модель с 512 гигабайтами памяти будет стоить 1220 долларов. Смартфон-планшет Galaxy Z Fold 6 также обойдется на 100 долларов дороже — в 1900 долларов. Топовая модификация с накопителем 1 терабайт будет стоить 2260 долларов.

По данным источников, в Samsung не собираются заметно улучшать складные устройства. Так, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 будут иметь те же экраны и аккумуляторы, которые использовались в моделях Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5. Анонс новых смартфонов Samsung ожидается 10 июля.

В начале июня специалисты Counterpoint Research заявили, что Huawei опередила Samsung на рынке складных смартфонов. В первом квартале 2024 года китайская корпорация получила долю 35 процентов, корейская компания осталась с долей 23 процента.

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      Андрей Ставицкий
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