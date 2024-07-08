Бойцы ВСУ назвали мотивировавшего их сдаться в плен кумира

Бойцы ВСУ сдались в плен под Авдеевкой, узнав об угнавшем Т-64 украинце Лихачеве

Новая группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен российским солдатам под Авдеевкой, они рассказали, кто мотивировал их на этот поступок. Своим «кумиром» военнослужащие назвали украинца Максима Лихачева, который в мае угнал с позиций ВСУ танк Т-64 и вместе с ним сдался ВС РФ под Донецком, передает ТАСС.

Среди военнопленных оказались бойцы 59-й отдельной мотопехотной и 107-й реактивной артиллерийской бригад.

«Заступая на позиции в районе Невельского я увидел угнетенное и бесперспективное состояние своих товарищей и предложил им тихо сдаться. Мы рассудили, что лучше быть живым в плену, чем мертвым на позициях. Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них все получается, вот и у нас получилось», — заявил один из пленных Денис Беляев.

Собеседник агентства оказался родом из Мелитополя, он приехал в Одессу на заработки три года назад, а в период мобилизации на Украине его схватили сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). «У меня были контакты, я примерно знал, как можно связаться с российской стороной. А ребята на позициях поддержали. Да и выбора ни у кого из нас особого не оставалось», — отметил Беляев.

Вместе с ним в плен добровольно сдались еще трое бойцов ВСУ, по их словам, всех их принудительно мобилизовали и отправили на фронт.

Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы ВС РФ без единого выстрела взяли в плен две смены украинских военных в глубине обороны противника в Харьковской области.