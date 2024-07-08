Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:45, 8 июля 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret в бикини напугала фанатов фигурой

Фото: @Hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск в бикини опубликовала новые фото и напугала фанатов фигурой. Соответствующий пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица примерила разные модели розовых неоновых купальников, состоящих из плавок и бюстгальтеров на бретелях. При этом звезда продемонстрировала тело с кубиками пресса, дополнив образ дополнила бейсболкой и расстегнутым комбинезоном.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

Пользователи сети оценили внешность модели в комментариях под постом. «Анорексия», «Вы будто не едите ничего», «Вас покормить?», «Очень худая», — возмутились они.

В июне Эльза Хоск снялась в крошечном бикини для журнала. 35-летняя манекенщица снялась в атласном купальнике зеленого цвета, состоявшем из бюстгальтера и крошечных плавок с тонкими завязками.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы Украины пытались завербовать российского летчика и угнать бомбардировщик. Почему их план провалился?

      Оперативная игра ФСБ при пресечении угона самолета позволила нанести удар по аэродрому ВСУ

      Умерла бывшая прима-балерина Большого театра

      Си Цзиньпин призвал мировое сообщество создать условия для мира на Украине

      В Подмосковье задержали иностранца за домогательства к 12-летней девочке на реке

      Российские компании подверглись кибератаке через системы для лифтов

      Киркоров заступился за мужа Алсу

      Компания Boeing признала себя виновной в мошенничестве

      Стало известно о многотысячном долге популярной российской блогерши перед налоговой

      В российском городе 15-летняя девочка забеременела от 29-летнего мужчины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше