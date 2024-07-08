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21:16, 8 июля 2024Россия

Дрон-камикадзе атаковал остановку общественного транспорта в ДНР

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал остановку общественного транспорта в Горловке

Фото: Srdjan Zivulovic / Reuters

Украинские войска нанесли удар дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР), пишет РИА Новости.

Как отметил источник, удар пришелся на проспект Ленина. На месте происшествия нашли соответствующие фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) — батареи, обшивку и лопасти. В момент взрыва на остановке был трамвай с пассажирами, указали журналисты. Одна из пассажирок получила ранения.

«Ранена женщина, пассажир. Стекло выбито, дверь разбита и дверь заклинило, она не открывается», — говорится в сообщении.

Ранее дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали движущиеся автомобили в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, ранения получили два мирных жителя.

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      Марина Совина
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