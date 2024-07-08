Индонезия захотела ввести бесплатные визы для россиян

Antara: Индонезия может ввести бесплатные визы для россиян к октябрю

Власти Индонезии захотели ввести бесплатные визы для туристов из 20 стран, в том числе из России. Об этом пишет агентство Antara.

Министр туризма страны Сандиага Уно инициировал рассмотрение законопроекта об отмене платы за въезд для россиян и других иностранцев.

Отмечается, что документ могут принять к октябрю, до завершения срока работы текущего состава правительства азиатской страны.

Сейчас российским туристам необходимо оформлять визу в Индонезию. Это удобно сделать по прибытии — Visa on Arrival (VoA) стоит 35 долларов (около 3 тысяч рублей). Для приезжающих на Бали также установлен дополнительный сбор в размере 10 долларов (900 рублей).

Ранее индонезийские власти говорили о полной отмене въездных документов для гостей из 20 стран. В окончательном варианте инициативы безвиз заменили на бесплатные визы.