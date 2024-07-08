Киркоров заступился за мужа Алсу

Киркоров назвал мужа Алсу образцовым отцом и супругом

Народный артист России Филипп Киркоров высказался о разводе певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Его слова приводит «Пятый канал».

Певец заявил, что его расстроило расставание коллеги с супругом. При этом он заступился за обвиненного в изменах Абрамова. Киркоров назвал предпринимателя образцовым отцом и отметил, что Алсу все годы совместной жизни «носили на руках».

«Я свидетель, что Ян во всем поддерживал супругу: выступал продюсером концертов, песен и клипов, создал Алсу безупречный сценический образ. Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет», — подчеркнул исполнитель.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно 27 мая. Пара состояла в браке 18 лет. Они воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены мужа исполнительницы.