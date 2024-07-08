Названы необходимые качества кораблей дальней морской зоны

Половинкин: кораблям дальней морской зоны нужно водоизмещение от 7 тысяч тонн

Кораблям дальней морской зоны Военно-морского флота (ВМФ) России нужно водоизмещение более семи тысяч тонн. Необходимые качества таких кораблей назвал научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин в беседе с РИА Новости.

«Флот должен представлять собой совокупность всех типов и классов кораблей. Флот должен быть сбалансированным по своему составу. Если мы себя представляем морской державой, способной решать задачи в мировом океане, то у нас должен быть корабль, который обладает всеми возможностями с минимальными ограничениями по применению оружия состоянием моря. Водоизмещение такого корабля должно быть от 7-7,5 тысячи тонн, я глубоко в этом убежден», — сказал он.

Половинкин отметил, что водоизмещение строящихся для ВМФ фрегатов проекта 22350 составляет около 5-5,5 тысячи тонн. По его словам, это хорошие корабли с точки зрения сбалансированности вооружений, однако их водоизмещения «маловато» для выполнения задач в открытом океане.

Ранее в июле источник ТАСС сообщил, что строящийся на «Северной верфи» фрегат «Адмирал Исаков» проекта 22350 планируют спустить на воду в сентябре. Корабли этого проекта оснащают универсальным корабельным стрельбовым комплексом, который позволяет нести ракеты «Калибр» и «Оникс».