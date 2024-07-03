Названы сроки спуска фрегата «Адмирал Исаков» на воду

ТАСС: фрегат «Адмирал Исаков» спустят на воду в сентябре

Фрегат «Адмирал Исаков» проекта 22350, который строят на «Северной верфи», планируют спустить на воду в сентябре. Сроки спуска назвал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

«Спуск третьего серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Исаков" по существующим планам намечен на сентябрь», — сказал он.

Агентство подчеркнуло, что официального подтверждения этой информации нет.

Военно-морской флот России уже получил три фрегата проекта 22350. Головной корабль серии стал носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Фрегаты этого проекта оснащают универсальным корабельным стрельбовым комплексом, который также позволяет нести ракеты «Калибр» и «Оникс».

В мае обозреватель американского журнала The National Interest Петер Сучиу писал, что российский фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» воплощает в себе требования к новому поколению военных кораблей, которые способны выполнять различные задачи.

В апреле научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин рассказал, что водоизмещение перспективных фрегатов проекта 22350М можно увеличить на 30 процентов.