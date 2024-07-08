Названы сроки возобновления работы бывшего завода Bridgestone в России

Бывший завод Bridgestone в Ульяновске возобновит работу в ноябре как Gislaved

Бывший завод Bridgestone в Ульяновске начнет работу в ноябре 2024 года. Сроки возобновления производства назвал генеральный директор «Кордианта» Вадим Володин, его слова приводит «Коммерсантъ».

Запустить завод в короткие сроки удалось «благодаря сохраненным экспертизе и компетенциям команды ульяновского завода», отметил представитель площадки. Предприятие будет работать под брендом Gislaved. Под этой торговой маркой с апреля 2024 года работает экс-завод Continental в Калуге, который холдинг S8 Capital и Cordian купили в 2023 году. Бренд Gislaved отошел S8 Capital в рамках сделки с Continental в мае 2023 года.

В Ульяновске будут производить массовый и премиум-сегмент шин. Как заявил Володин, работники адаптируют рецептуру, тестируют оборудование и готовятся к пуско-наладочным работам.

Завод Bridgestone в Ульяновске мощностью 2,4 миллиона покрышек в год открыли в 2016 году, инвестиции в производство оцениваются в 12,5 миллиарда рублей. По планам новых собственников, в 2025 году на площадке собираются выпустить 1,2 миллиона шин.

Bridgestone каждый год выпускала в России до двух миллионов шин. На заводе в Ульяновске и в головном офисе в Москве более тысячи рабочих мест. Производитель заявил о намерении приостановить производство в России и экспорт продукции в страну 14 марта. Приостановку работы объяснили проблемами, вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике, а также волатильностью национальной и иностранной валюты. Доля российского бизнеса в структуре глобальной выручки компании составляет менее 2 процентов, отметили в компании.