Новый премьер Британии захотел исправить ошибку Джонсона и улучшить отношения с ЕС

Премьер Великобритании Стармер: мы можем заключить более выгодную сделку с ЕС

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что может исправить ошибку Бориса Джонсона, занимавшего должность премьера с июля 2019 года по сентябрь 2022 года, и улучшить отношения с Европейским союзом (ЕС). Его слова передает Reuters.

Комментируя Brexit, он отметил, что может заключить с ЕС «более выгодную сделку», чем та, которую заключил Джонсон. Стармер подчеркнул, что Британию при новом премьер ждут перемены и другие отношения с Евросоюзом.

5 июля Лейбористская партия впервые за 14 лет одержала победу на выборах в британский парламент. Оппозиционная партия гарантировала себе 326 из 650 мест в Палате общин, получив необходимое для формирования нового правительства большинство.

В тот же день лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от короля Карла III.