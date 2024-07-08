Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 8 июля 2024Мир

Новый премьер Британии захотел исправить ошибку Джонсона и улучшить отношения с ЕС

Премьер Великобритании Стармер: мы можем заключить более выгодную сделку с ЕС

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что может исправить ошибку Бориса Джонсона, занимавшего должность премьера с июля 2019 года по сентябрь 2022 года, и улучшить отношения с Европейским союзом (ЕС). Его слова передает Reuters.

Комментируя Brexit, он отметил, что может заключить с ЕС «более выгодную сделку», чем та, которую заключил Джонсон. Стармер подчеркнул, что Британию при новом премьер ждут перемены и другие отношения с Евросоюзом.

5 июля Лейбористская партия впервые за 14 лет одержала победу на выборах в британский парламент. Оппозиционная партия гарантировала себе 326 из 650 мест в Палате общин, получив необходимое для формирования нового правительства большинство.

В тот же день лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от короля Карла III.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бомбардировщики совершили обманный маневр

      Кушанашвили рассказал о звонках Пугачевой в больницу

      МИД Китая назвал НАТО реальным источником угрозы для мира

      Премьер Венгрии раскрыл детали переговоров с Путиным и Зеленским

      Зеленский прибыл в Польшу для встречи с Туском

      Новый премьер Британии захотел исправить ошибку Джонсона и улучшить отношения с ЕС

      Пистолеты Наполеона продали за 162 миллиона рублей

      В Кремле прокомментировали возможность создания платформы по Украине

      В Эстонии рассказали об интересе некоторых стран к тюрьмам республики

      Стартап по производству «зеленого» железа привлек инвесторов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше