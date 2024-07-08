Пассажиры описали удар молнии в самолет словами «это было шокирующе»

The Sun: молния ударила в пассажирский самолет в воздухе и попала на видео

Молния ударила в пассажирский самолет British Airways в воздухе. Инцидент попал на видео, которое публикует издание The Sun.

Нештатная ситуация произошла 7 июля на рейсе из Штутгарта (Германия) в Лондон (Великобритания). На подлете к аэропорту Хитроу лайнер попал в грозовые облака, из-за чего был вынужден сменить курс и сесть в другой авиагавани — Гатвик.

«Это было шокирующе», — такими словами описали пассажиры удар молнии, который они сняли из салона. Отмечается, что посадка воздушного судна прошла благополучно. Из Гатвика участников рейса отвезли в аэропорт назначения.

Ранее в Москве молния попала в самолет S7, который следовал в Новосибирск. Следы удара нашли на послеполетном осмотре. Предположительно, все случилось во время урагана в столице.