Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:10, 8 июля 2024Путешествия

Пассажиры описали удар молнии в самолет словами «это было шокирующе»

The Sun: молния ударила в пассажирский самолет в воздухе и попала на видео

Молния ударила в пассажирский самолет British Airways в воздухе. Инцидент попал на видео, которое публикует издание The Sun.

Нештатная ситуация произошла 7 июля на рейсе из Штутгарта (Германия) в Лондон (Великобритания). На подлете к аэропорту Хитроу лайнер попал в грозовые облака, из-за чего был вынужден сменить курс и сесть в другой авиагавани — Гатвик.

«Это было шокирующе», — такими словами описали пассажиры удар молнии, который они сняли из салона. Отмечается, что посадка воздушного судна прошла благополучно. Из Гатвика участников рейса отвезли в аэропорт назначения.

Ранее в Москве молния попала в самолет S7, который следовал в Новосибирск. Следы удара нашли на послеполетном осмотре. Предположительно, все случилось во время урагана в столице.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе начали собирать доказательства применения Россией химоружия на СВО. В Минобороны назвали это фальсификацией

      Российский атлет побил державшийся восемь лет мировой рекорд

      В российском регионе трое мужчин подозреваются в вымогательстве и похищении знакомого

      Жена Канье Уэста пришла в музей в откровенном наряде

      В Госдуме предложили варианты изменения ЕГЭ

      Всех насильников сотрудницы «Матч ТВ» заключили под стражу

      Пересильд назвала очень жестоким приговор Беркович и Петрийчук

      В Госдуме перечислили инициативы для снижения ипотечной нагрузки многодетным семьям

      Индонезия захотела ввести бесплатные визы для россиян

      Телескоп Уэбба обнаружил столкновение квазара с галактикой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше