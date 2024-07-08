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06:07, 8 июля 2024Мир

Радиостанция уволила журналистку из-за интервью Байдена

В США уволили ведущую, взявшую интервью у Байдена по заготовленным вопросам
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Западная радиостанция WURD уволила по соглашению сторон радиоведущую Андреа Лоуфул-Сандерс, которая ранее взяла интервью у главы США Джо Байдена по заготовленным Белым домом вопросам. Об этом сообщает пресс-служба станции, пишет ТАСС.

Как отмечается, радиостанция расположена в американском штате Пенсильвания и позиционирует себя как независимое СМИ.

«3 июля ведущая WURD Андреа Лоуфул-Сандерс организовала первое после теледебатов интервью с президентом США Джо Байденом без уведомления, консультаций или сотрудничества с руководством WURD», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что интервью включало в себя заранее подготовленные вопросы, предоставленные Белым домом, что нарушает практику радиостанции, которая заключается в том, чтобы «оставаться независимым СМИ для слушателей».

Представители данного СМИ отметили, что их станция «не является рупором для администрации Байдена или кого-то ни было».

Ранее стало известно, что в Палате представителей Конгресса США 25 членов Демократической партии готовятся обратиться к Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки.

В свою очередь, Байден на днях рассказал, что не считает себя немощным. С таким утверждением он выступил в интервью телекомпании ABC.

До этого политик признал свой провал на дебатах с Дональдом Трампом. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался». При этом позже политик заявил, что намерен продолжить участие в предвыборной гонке.

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      Марина Совина
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