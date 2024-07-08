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23:50, 8 июля 2024Наука и техника

Пентагон продолжит разработку ракеты Sentinel

Пентагон: США продолжат разработку баллистической ракеты Sentinel

Фото: Anuruddha Lokuhapuarachchi / Reuters

Разработка межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel будет продолжена несмотря на то, что стоимость программы на 81 процент превзошла первоначальные расчеты, заявили в Пентагоне. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, американское законодательство требует сворачивать работы при превышении сметы на 25 процентов. При этом есть исключения для проектов, особо значимых для нацбезопасности, не имеющих альтернатив и отвечающих ряду других критериев.

«Программа Sentinel отвечает законодательным критериям продолжения», — подчеркнули в Пентагоне. Военные добавили, что Sentinel представляет собой «по-настоящему историческую программу обновления наземного сегмента триады».

Ранее стало известно, что создание новейшей американской межконтинентальной ракеты подорожало. Расходы на Sentinel составят 141 миллиард долларов, а не 95,8 миллиарда долларов, как это прогнозировалось в 2020 году.

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      Марина Совина
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