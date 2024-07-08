России спрогнозировали рекордный вывоз сельхозпродукции

АКРА: экспорт сельхозпродукции из России может превысить $45 млрд в 2024 году

По итогам 2024 года суммарные объемы вывоза российской сельскохозяйственной продукции могут стать рекордными и превысить отметку в 45 миллиардов долларов в денежном выражении. Такой прогноз дал эксперт группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Антон Тренин, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что по итогам первой половины этого года российские аграрии смогли отправить на экспорт на 16 процентов больше сельхозпродукции в сравнении с тем же периодом 2023-го. На этом фоне реализация президентского указа 2018 года выглядит вполне достижимой. «На мой взгляд, она (цель в 45 миллиарда долларов за экспорт российской агропродукции — прим. «Ленты.ру») вполне достижима и может быть даже перевыполнена», — резюмировал Тренин.

В то же время эксперт ожидает, что из-за потери части посевов зерновых из-за майских заморозков экспортные показатели по итогам второго полугодия могут оказаться более слабыми. Однако растущие объемы вывоза российской мясной и молочной продукции, по его оценкам, позволят превысить намеченную цель по экспорту. «Этот год станет очередным рекордным по экспорту продукции АПК в денежном выражении», — заключил Тренин.

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что страны БРИКС по-прежнему остаются ключевыми импортерами российской агропродукции. В 2024 году, согласно ожиданиям главы ведомства, отечественные поставщики смогут нарастить экспорт в этом направлении до 16 миллиардов долларов в денежном выражении.