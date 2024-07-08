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11:26, 8 июля 2024Экономика

Россияне не дождались ремонта дороги и починили ее книгами

Жители Вольно-Надеждинского не дождались ремонта дороги и починили ее книгами

Жители села Вольно-Надеждинское Приморского края не дождались ремонта дороги и починили ее книгами. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

По информации источника, россияне забросали трудами писателей и поэтов борозду в районе Тигровой Пади. На записи, сделанной очевидцем результатов «ремонта», видна дорожка из десятков книг, которой «залатали» яму. Сообщается, что после «починки» необычная дорожка превратилась в своеобразный арт-объект, который привлекает внимание водителей и пешеходов.

В феврале стало известно, что жители Ростова-на-Дону нестандартным образом добились ремонта ямы. Выбоину починили после того, как над ней установили стул с портретом мэра города Алексея Логвиненко.

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      Полина Кислицына
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