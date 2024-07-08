Россиянин попытался взыскать с бывшей возлюбленной потраченные на нее в отношениях деньги

Россиянин захотел вернуть потраченные на бывшую возлюбленную кредитные деньги

Россиянин захотел вернуть потраченные на бывшую возлюбленную кредитные деньги. Соответствующий пост появился в Telegram-канале руководителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой.

Дмитрий и Юлия состояли в отношениях с сентября по ноябрь 2021 года. За три месяца их романа мужчина потратил на подарки 1 026 668 рублей, которые он взял в кредит у банка.

После расставания с девушкой Дмитрий решил написать заявление в полицию, но правоохранительные органы возбуждать уголовное дело не стали. Тогда в рамках гражданского процесса он попытался взыскать с Юлии упомянутую сумму. Однако из-за отсутствия расписок и других документов суду пришлось отказать Дмитрию в иске.

В мае прошлого года россияне раскрыли роль дорогих подарков в отношениях с противоположным полом. Тогда в ходе проведенного эксперимента 87 процентов женщин и 41 процент мужчин признались, что для них приятные сюрпризы играют большую роль в отношениях. При этом, как утверждают 16 процентов россиянок, наличие желанного подарка от избранника влияет на их решение выйти за него замуж.