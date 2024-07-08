Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:25, 8 июля 2024Ценности

Россиянин попытался взыскать с бывшей возлюбленной потраченные на нее в отношениях деньги

Россиянин захотел вернуть потраченные на бывшую возлюбленную кредитные деньги

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянин захотел вернуть потраченные на бывшую возлюбленную кредитные деньги. Соответствующий пост появился в Telegram-канале руководителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой.

Дмитрий и Юлия состояли в отношениях с сентября по ноябрь 2021 года. За три месяца их романа мужчина потратил на подарки 1 026 668 рублей, которые он взял в кредит у банка.

После расставания с девушкой Дмитрий решил написать заявление в полицию, но правоохранительные органы возбуждать уголовное дело не стали. Тогда в рамках гражданского процесса он попытался взыскать с Юлии упомянутую сумму. Однако из-за отсутствия расписок и других документов суду пришлось отказать Дмитрию в иске.

В мае прошлого года россияне раскрыли роль дорогих подарков в отношениях с противоположным полом. Тогда в ходе проведенного эксперимента 87 процентов женщин и 41 процент мужчин признались, что для них приятные сюрпризы играют большую роль в отношениях. При этом, как утверждают 16 процентов россиянок, наличие желанного подарка от избранника влияет на их решение выйти за него замуж.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане вышли на свободу братья устроивших нападение на синагогу и храм. Все они — сыновья экс-главы района

      Байден заявил о равнодушии к мнению своих спонсоров

      Ведущая новостей на Первом канале попала в черные списки казино

      МВФ собрался снизить взимаемые с Украины комиссии и штрафы

      Премьер Словакии вернулся к исполнению обязанностей после покушения

      Москвичи старше 55 лет назвали лучшее место для знакомств

      В российском городе четверых рабочих нашли в колодце без признаков жизни

      В России ответили на условие Зеленского по посредникам в мирных переговорах

      Адвокат назвал дату приговора российскому режиссеру по делу об оправдании терроризма

      Полиция задержала россиянина на пляже в Сочи из-за татуировки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше