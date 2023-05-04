Раскрыта роль дорогих подарков в отношениях мужчин и женщин в России

Sokolov: наличие желанного подарка от избранника влияет на решение россиянок выйти замуж

Россияне раскрыли роль дорогих подарков в отношениях с противоположным полом. Соответствующий опрос ювелирного бренда Sokolov и приложения для знакомств Mamba поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 4 мая.

В ходе проведенного эксперимента 87 процентов женщин и 41 процент мужчин признались, что для них приятные сюрпризы играют большую роль в отношениях. При этом, как утверждают 16 процентов россиянок, наличие желанного подарка от избранника влияет на их решение выйти за него замуж.

Помимо этого, каждая вторая опрошенная заявила, что минимум один раз в жизни начинала встречаться с мужчиной из-за красивых ухаживаний, подарков и комплиментов. Треть мужской части респондентов (33 процента), в свою очередь, рассказали, что действительно использовали такой метод, чтобы убедить девушку начать отношения. Кроме того, 11 процентов из них добавили, что поступают таким образом регулярно.

Отмечается, что 74 процента мужчин дарят подарки, ничего не ожидая взамен. Также выяснилось, что 46 процентов женской аудитории готовы принять дорогостоящий презент от партнера, даже если не состоят с ним в отношениях. В то же время свыше половины респонденток (57 процентов) считают, что мужчины должны дарить подарки дороже и чаще женщин.

На подарок своему избраннику большинство опрошенных готовы потратить до пяти тысяч рублей. В качестве знака внимания россияне мужского пола чаще всего выбирают цветы (65 процентов), сладости (36), ювелирные украшения (28), парфюм (26) и технику (17). По мнению девушек, самыми приятными презентами являются букеты (53 процента), путешествия (50 процентов) и драгоценные изделия (48 процентов).

В феврале россияне раскрыли способ понравиться партнеру на первом свидании. В исследовании приняли участие 4157 пользователей сайта знакомств. Мужчины рассказали, что стараются чаще улыбаться (42 процента), флиртовать (41) и поддерживать спортивную форму (33), чтобы нравиться девушкам. При этом 55 процентов опрошенных среди женской аудитории привлекают к себе внимание с помощью тщательного ухода за кожей лица и тела, а 45 процентов — за волосами.