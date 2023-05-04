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08:00, 4 мая 2023Ценности

Раскрыта роль дорогих подарков в отношениях мужчин и женщин в России

Sokolov: наличие желанного подарка от избранника влияет на решение россиянок выйти замуж

Фото: Kwangmoozaa / Shutterstock / Fotodom

Россияне раскрыли роль дорогих подарков в отношениях с противоположным полом. Соответствующий опрос ювелирного бренда Sokolov и приложения для знакомств Mamba поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 4 мая.

В ходе проведенного эксперимента 87 процентов женщин и 41 процент мужчин признались, что для них приятные сюрпризы играют большую роль в отношениях. При этом, как утверждают 16 процентов россиянок, наличие желанного подарка от избранника влияет на их решение выйти за него замуж.

Помимо этого, каждая вторая опрошенная заявила, что минимум один раз в жизни начинала встречаться с мужчиной из-за красивых ухаживаний, подарков и комплиментов. Треть мужской части респондентов (33 процента), в свою очередь, рассказали, что действительно использовали такой метод, чтобы убедить девушку начать отношения. Кроме того, 11 процентов из них добавили, что поступают таким образом регулярно.

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Отмечается, что 74 процента мужчин дарят подарки, ничего не ожидая взамен. Также выяснилось, что 46 процентов женской аудитории готовы принять дорогостоящий презент от партнера, даже если не состоят с ним в отношениях. В то же время свыше половины респонденток (57 процентов) считают, что мужчины должны дарить подарки дороже и чаще женщин.

На подарок своему избраннику большинство опрошенных готовы потратить до пяти тысяч рублей. В качестве знака внимания россияне мужского пола чаще всего выбирают цветы (65 процентов), сладости (36), ювелирные украшения (28), парфюм (26) и технику (17). По мнению девушек, самыми приятными презентами являются букеты (53 процента), путешествия (50 процентов) и драгоценные изделия (48 процентов).

В феврале россияне раскрыли способ понравиться партнеру на первом свидании. В исследовании приняли участие 4157 пользователей сайта знакомств. Мужчины рассказали, что стараются чаще улыбаться (42 процента), флиртовать (41) и поддерживать спортивную форму (33), чтобы нравиться девушкам. При этом 55 процентов опрошенных среди женской аудитории привлекают к себе внимание с помощью тщательного ухода за кожей лица и тела, а 45 процентов — за волосами.

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Екатерина Ештокина
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