Рудковская раскрыла подробности о закрытой клинике звездного хирурга Хайдарова

Рудковская заявила, что клиника Хайдарова IQ Plastique откроется досрочно

Продюсер Яна Рудковская раскрыла подробности о закрытой клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Рудковская заявила, что клиника IQ Plastique, деятельность которой приостановили в апреле на 90 дней, откроется досрочно. По ее словам, решение о возобновлении работы медицинского учреждения принял Арбитражный суд Москвы.

«Я все три месяца (и не я одна) ждала открытия, потому что сама не до конца завершила все процедуры. Искренне считаю Тимура не только своим другом, но и прекрасным специалистом. Пусть все дело закончится благополучно», — рассказала знаменитость.

В феврале сообщалось, что в клинике Хайдарова IQ Plastique была проведена операция по шунтированию желудка продюсеру Петру Гаврилову, который страдал редкой формой ожирения. Через три дня после выписки он почувствовал себя плохо — ему вызвали скорую помощь. Медики не смогли спасти пациента.