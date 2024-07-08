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21:28, 8 июля 2024Экономика

Единственное природное озеро Сицилии оказалось на грани исчезновения

Reuters: Сицилия рискует остаться без единственного природного водоема

Фото: public domain

Из-за засухи Сицилия рискует лишиться единственного природного водоема. О последствиях возможного исчезновения озера пишет Reuters.

Угроза высыхания нависла над озером Пергуза. Оно располагается в центре острова на территории природного заповедника неподалеку от города Энна. Площадь водоема резко сократилась на фоне сильной жары и многомесячного дефицита осадков. «Озера больше нет. Та часть воды, которая была видна, полностью исчезла, кроме этой лужи», — заявили в экологической организации Legambiente. По мнению специалистов, нынешнее состояние водоема является показателем губительных последствий изменения климата на Сицилии.

Пергуза издавна служит местом отдыха для птиц во время миграции из Африки и обратно. Площадь озера в обычный сезон насчитывает 1,8 квадратного километра. Ни одна река в него не впадает, в то же время водоем не имеет и стоков. В своей поэме необычное озеро упоминал еще древнеримский поэт Овидий, описывая Пергузу как место «вечной весны».

Сицилия не первый год страдает от роста температуры, вызванного климатическим кризисом. Именно на этом острове в 2021 году была зафиксирована рекордная для Европы жара — 48,8 градуса по Цельсию. В марте текущего года власти Италии объявили в стране чрезвычайное положение в связи с экстремальными погодными условиями. Знойный 2024 год оставил местных жителей без урожая и иссушил пастбища.

Ранее сообщалось о загрязнении крупнейшего пресного водоема Великобритании. Бедственное экологическое положение на Лох-Нее помогли выявить мухи: мошкара, обычно оккупирующая озеро, внезапно исчезла.

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